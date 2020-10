Maltempo: allerta arancione su tre quarti del Piemonte

Allerta arancione in tre quarti del Piemonte per il maltempo, gialla nel resto della regione. Nel bollettino emesso oggi pomeriggio da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) domani restano escluse dall'area più critica soltanto una parte delle vallate Torinesi e la Valle Po (Cuneo), e le pianure torinesi e cuneesi. Piogge molto forti sono previste in particolare, con frane ed esondazioni di fiumi, nel Canavese (Torino), nel Biellese e nel Verbano. Temporali molto forti sull'Appennino alessandrino al confine con la provincia di Genova. La quota neve, dai 2500-2600 metri di altitudine iniziali, salirà fino a 3000 nel pomeriggio di domani per poi scendere sabato a 1900-2000 metri.