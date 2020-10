Gariglio (Pd), immobilismo Appendino mette a rischio Metro 2

"Se non viene affidata al più presto la progettazione esecutiva della Metro 2 rischiamo di perdere anche gli oltre 840 milioni di euro di finanziamenti pubblici già stanziati. Sarebbe un dramma per la città di Torino e l'ennesimo fallimento della giunta Appendino, che in questi anni è riuscita solo a ratificare un progetto preliminare peraltro già presentato 10 anni fa". Lo afferma, in una nota, Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio. "La resa dei conti interna nel M5S sta ancora una volta penalizzando e paralizzando la città - aggiunge l'esponente dem -. E tutto questo mentre la stessa Appendino vorrebbe utilizzare le risorse del Recovery fund per un progetto che non esiste nemmeno sulla carta e che il suo stesso gruppo consiliare è incapace di realizzare".