Embraco: Uilm, progetto coraggioso non privo di rischi

"E' di fondamentale importanza il fatto che il piano escluda qualsiasi forma di concorrenza interna fra gli stabilimenti bellunese e tornese, poiché il primo continuerà a produrre compressori per frigoriferi, mentre il secondo si specializzerà nella produzione di motori elettrici, a partire da quelli che servono gli stessi compressori". Lo sottolinea Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore degli elettrodomestici, dopo la presentazione del piano di rilancio di Acc e di Embraco a Belluno in una riunione fra Ministero dello Sviluppo economico, commissario straordinario, Invitalia, Istituzioni locali e naturalmente organizzazioni sindacali, come era stato fatto a Torino. "Il progetto è coraggioso, per questo non privo di rischi - spiega Ficco - c’è l'ambizione di effettuare non un semplice salvataggio di due realtà storiche dell'industria italiana degli elettrodomestici, bensì un vero rilancio con un intervento pubblico diretto nella proprietà. Ora confidiamo in una rapida convocazione ministeriale dove possiamo essere presenti contemporaneamente entrambi i territori coinvolti e possano essere chiariti i risvolti occupazionali. Come sindacato chiediamo la piena tutela per tutti i lavoratori coinvolti".