Violenza donne: riparte campagna polizia "Questo non è amore"

Riprendono gli incontri della Polizia di Stato con i cittadini di Torino nell'ambito della campagna "Questo non è amore". A partire da oggi e per tre sabati personale specializzato sarà disponibile ad ascoltare e aiutare le vittime di violenza domestica e stalking o anche solo per dare informazioni sugli strumenti utili ad uscire dalla violenza. "Non tutti sanno infatti che chiunque può segnalare alle forze dell'ordine un caso di violenza domestica con la sicurezza che il suo nome non verrà divulgato, e così aiutare concretamente chi subisce violenza", spiega in una nota la Questura. Primo appuntamento oggi al Parco del Valentino, viale Virgilio, davanti alla sede del Reparto a cavallo, poi sabato 10 ottobre davanti al Mercato Centrale di Porta Palazzo e sabato 17 ottobre in piazza Castello, angolo via Garibaldi.