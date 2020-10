Torino: Fassino, non ci sono condizioni alleanza Pd-M5s

"Non ci sono le condizioni a Torino per un’alleanza organica del Pd con i 5 Stelle per un candidato unico sindaco, perché il giudizio sull'amministrazione grillina a Torino è fortemente negativo". Così Piero Fassino, ex sindaco di Torino (Pd), intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7 condotta da Frediano Finucci. Fassino ha confermato che non intende candidarsi alle prossime amministrative del 2021.