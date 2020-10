Accoltellato a Torino, Polizia denuncia i 4 aggressori

Sono stati denunciati dalla polizia gli autori di un'aggressione avvenuta a Torino, in corso Vigevano. Si tratta di un nigeriano di 26 anni fermato per rissa, lesioni aggravate e per la mancata esecuzione dell'ordine di espulsione, mentre altro quattro uomini sono stati denunciati per rissa. La vittima un uomo trovato ferito dagli agenti, intervenuti dopo una segnalazione: sette giorni di prognosi per una coltellata a un fianco. Dalle immagini della videosorveglianza dell'edificio, in cui si vedono alcune persone uscire dello stabile impugnando bastoni, bottiglie di vetro e colpire l'uomo con un coltello. Gli agenti hanno riconoscono gli aggressori.