Maltempo: Napoli (FI), alcuni amministratori irresponsabili

"Il maltempo che ha colpito il Piemonte non può però attribuirsi soltanto alla potenza degli eventi naturali. Perché quell'immagine della casa scivolata sul greto del torrente, a Garessio, deve farci riflettere tutti, a cominciare dagli amministratori. D'accordo, non ci sono i soldi per costruire gli argini al torrente che attraversa la città, ma è utile chiederci: come è stato possibile autorizzare la costruzione di una casa a ridosso di un torrente per di più senza argini? Come è possibile costruire una strada che corre parallela al torrente, quasi lo sfiora, senza prevedere un'opera costante di manutenzione?". Lo afferma il parlamentare di Forza Italia Osvaldo Napoli. "La violenza degli eventi naturali - prosegue - si moltiplica quando sulla sua strada incontra incuria, abbandono, assenza di manutenzione e, spesso, il lassismo di chi amministra girando la faccia dall'altra parte. Tutto questo non deve più essere tollerato. Vanno accertate anche le responsabilità amministrative nell'arco degli anni per quanto è accaduto in Piemonte, e non solo. Non basta invocare l'aiuto del governo, doveroso e giusto quanto si vuole, se poi si consentono scempi edilizi come quelli visti a Garessio", conclude Napoli.