Pmi Torino, indici ancora negativi, il 72% non assumerà

La situazione delle piccole e medie imprese torinesi migliora leggermente, ma è ancora molto al di sotto delle condizioni pre Covid. Aumenta anche il grado di fiducia, ma gli indici sono ancora tutti negativi e il 42% delle imprese è pessimista sul futuro. Le preoccupazioni maggiori permangono nelle imprese più piccole (fino a 9 addetti) e in quelle che operano solo per il mercato italiano. L'indagine indica un ulteriore calo rispetto a giugno 2020 per la produzione pari al -2,2%, per gli ordini (-4,3%), per il fatturato (-7,6%). Il 59,3% degli imprenditori dichiara di avere un portafoglio ordini fino a 30 giorni. Il 32% delle imprese dichiara di fare ricorso alla cassa Integrazione; mentre il 40,5% prevede di utilizzarla da qui a fine anno. Il 72% non prevede assunzioni; chi le farà utilizzerà contratti a tempo determinato, contratto di apprendistato e somministrazione. "Si tratta - commenta Corrado Alberto, presidente di Api Torino - del segno evidente della volontà di resistere e di andare avanti da parte delle imprese. Quanto è stato fatto fino a oggi dalle istituzioni ha aiutato, ma non rappresenta la soluzione ai problemi che le aziende devono affrontare. Occorrono ulteriori sgravi fiscali oltre che sostegni dedicati alle esportazioni e all'innovazione. Il grado di fiducia degli imprenditori rimane ampiamente negativo, ma in recupero rispetto a 3 mesi fa, quando le preoccupazioni per una nuova fase di chiusura delle attività erano più diffuse. Il graduale riavvio delle attività economiche da maggio e la parziale ripartenza congiunturale nel terzo trimestre lasciano auspicare una chiusura d'anno meno drammatica di quanto ipotizzato a luglio".