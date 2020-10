Maltempo: vescovo Torino, non si può più parlare di fatalità

"Ancora una volta le nostre terre e le nostre montagne sono state duramente provate dal disastro provocato da piogge troppo abbondanti e improvvise. Sappiamo bene, ormai, che non si può più parlare di 'fatalità': il cambiamento climatico ci insegna lungo l'intero anno le conseguenze di scelte imprevidenti e sbagliate nella tutela del territorio". Così l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, dopo la recente ondata di maltempo che ha devastato diverse zone del Piemonte. "Dobbiamo registrare anzitutto - prosegue - la tragedia di vite perdute a causa dell'alluvione che ha colpito diverse diocesi della nostra regione, dalle Alpi alla pianura. Prima e più dei danni materiali questi lutti ci colpiscono direttamente: è la vita il vero primo valore!". L'arcivescovo di Torino sottolinea, quindi, che non bisogna "dimenticare che queste tragedie non nascono solo dal destino o dal caso ma hanno la loro radice in scelte che non sono di ieri. C'è una spirale perversa: i Comuni e gli enti territoriali non hanno risorse (economiche, progettuali) per tutelare il territorio, lo Stato è lontano, i progetti europei rimangono una chimera. E intanto - aggiunge - assistiamo, in Piemonte come un po' ovunque in Italia, a un consumo scriteriato del territorio, a iniziative imprenditoriali più speculative che innovative, a un degrado che diventa abitudine, nelle città e soprattutto nelle campagne e nelle terre alte, sovente lasciate all'abbandono perché non abbastanza redditizie". "Al di là degli interessi individuali l'ennesimo dramma dell'alluvione - come nel 1994, come nel 2000 - ci richiama tutti al dovere della politica, intesa come impegno diretto delle persone e delle comunità. Quella politica - conclude l'arcivescovo di Torino - che è ricerca del bene comune e non solo - come non si stanca di ripeterci papa Francesco - strumento degli interessi di individui e di caste".