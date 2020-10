Coronavirus, un nuovo decesso in piemonte e 129 positivi

Aumentano i ricoveri per Covid in Piemonte. Sono15 le persone in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri),mentre quelle non in terapia intensiva sono 273 (+57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.135. Rispetto a ieri c’è stato anche un nuovo decesso (in totale sono 4.168) mentre i contagi sono cresciuti di 129 unità raggiungendo il numero complessivo di 36.312 positivi.