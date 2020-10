Maltempo: Cirio, Piemonte pretende interventi e risorse certe

"Dopo tre giorni tra fango, rabbia e dolore ora si parte per Roma, per portare subito al Governo il resoconto di un disastro ambientale che mette a dura prova il nostro Piemonte. E per pretendere interventi immediati e risorse economiche certe per la nostra gente". Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, annuncia così, su Facebook, lo scopo della sua missione romana di oggi, dopo la violenta ondata di maltempo che nel fine settimana ha causato ingenti danni in Piemonte.