Maltempo: Confagricoltura, in Piemonte danni per 8,6 milioni

In tutto 2850 ettari di terreni allagati. Una mancata produzione di oltre 8,6 milioni di euro. E nel conto mancano ancora le spese per l'asporto dei detriti, la bonifica dei terreni e il ripristino della fertilità del suolo. Danni anche alla viabilità interpoderale, alle opere irrigue, ai magazzini e alle serre. Ecco il bilancio dei danni causati dall'alluvione del 2-3 ottobre nelle aziende agricole maggiormente colpite secondo una rilevazione di Confagricoltura Piemonte. Per questo il presidente dell'associazione, Enrico Allasia, ha scritto all'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa: "E' indispensabile, si legge, il sostegno del governo nazionale per far fronte a questa difficilissima emergenza". Tutte le province, secondo Confagricoltura Piemonte, hanno patito la furia del maltempo, con una maggiore concentrazione e nelle aree risicole tra il Casalese in provincia di Alessandria, Vercelli e il Basso Novarese.