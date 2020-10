Covid: Sicari, Consiglio comunale Torino non è in quarantena

"La Sala Rossa non è in quarantena ed è quindi libera di procedere con le convocazioni in presenza come da fine luglio ad oggi". Lo precisa su Facebook il presidente del Consiglio comunale di Torino, Francesco Sicari, in seguito alla positività del consigliere Marco Chessa, già da una settimana in auto isolamento fiduciario. "Il consigliere in questione - spiega Sicari - è il solo ad essere soggetto alle restrizioni previste dai protocolli. Non figurano altri consiglieri comunali sottoposti a restrizioni quali ad esempio l'isolamento fiduciario, in quanto non figurano consiglieri tra i contatti ristretti di chi è risultato positivo". Il presidente della Sala Rossa lamenta nel post "molta disinformazione fatta da più parti. Io e altri consiglieri - afferma - stiamo dedicando molto tempo delle ultime 24 ore a tranquillizzare cittadini che ci inviano, preoccupati, articoli che alimentano solo un clima di ansia e apprensione. Spero di poter contare sulla collaborazione di tutti".