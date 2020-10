No Tav, Dosio denunciata per evasione per pochi metri

Nicoletta Dosio, 73 anni, storica leader del movimento No Tav, agli arresti domiciliari per una condanna definitiva, è stata denunciata per evasione. L'accusa è quella di essere uscita di casa e di aver partecipato a una manifestazione a Bussoleno, in Val di Susa, il 17 settembre, in solidarietà con la portavoce No Tav e del centro sociale Askatasuna Dana Lauriola, in carcere perché deve scontare una condanna a due anni. "Nicoletta - spiegano in una nota i No Tav - è stata denunciata per evasione perché la mattina in cui Dana è stata trasferita in carcere sarebbe uscita dalla sua abitazione a Bussoleno, a pochi metri da quella dove, per l'appunto, risiedeva Dana". Per gli oppositori della Torino-Lione "quello di Nicoletta voleva essere un gesto di lotta e di affetto nei confronti del movimento e di Dana, che entro pochi minuti sarebbe stata trasferita nel carcere Lorusso Cutugno di Torino, per aver spiegato le nostre ragioni ad un megafono. Ormai - conclude la nota dei No Tav - in Valsusa il concetto di legge e quello di giustizia si sono allontanati da tempo".