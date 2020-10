FIANCO DESTR

Silvio addio, la diaspora continua

Non si ferma l'emorragia di sindaci, amministratori locali e dirigenti che abbandonano Forza Italia. Dal Vco a Torino, passando per Vercelli. L'ultimo è l'ex consigliere regionale Cortopassi. Il caso Moncalieri. Il travaso quasi tutto a vantaggio di FdI

È il 7 ottobre, ma nel calendario sgualcito e lontanissimo erede degli anni d’oro di Forza Italia è l’Otto Settembre. Prevista, ma forse non con questa rapidità e clamore, la fuga dal partito di Silvio Berlusconi verso altri lidi dopo le elezioni comunali e più ancora dopo i ballottaggi tocca varie zone della regione. Sindaci, consiglieri comunali, dirigenti locali del partito, già da tempo con le valigie pronte e il morale sotto i tacchi, annunciano la loro partenza.

Nel Verbano Cusio Ossola una delle lettere d’addio è firmata nientemeno che dal coordinatore provinciale Massimo Manzini, seguito dal sindaco di Premosella Chiovenda Giuseppe Monti, dal vicesindaco di Pallanzeno, Simone Cantova, dal consigliere di Gravellona Toce Paolo Nocilla e poi dai dirigenti locali Piero Morelli, Sergio Baldan e Rosalba Boldini. Spiegando la loro decisione se la prendono con la deputata azzurra Mirella Cristina per la sua ostruzione manifestata per settimane al percorso di coinvolgimento e di inclusione delle esperienze civiche”, inclusione “peraltro indicata dallo stesso Berlusconi”. Alla fine salutano spiegando che la loro “è una decisione non facile ma obbligata”. Al netto delle indiscutibili motivazioni, l’evidenza è che in molte parti del Piemonte Forza Italia non esiste più o quasi e quel poco che resta esplode. E dall’esplosione o implosione che sia, più di una scheggia non vola via dalla politica, semmai cambia parrocchia.

A Torino a fare da apripista nei mesi scorsi è stato Enzo Liardo, ex consigliere della Sala Rossa, per un breve periodo transitato nell’Udc a seguito dell’ex ras andreottiano Vito Bonsignore, titolare di un consistente pacchetto di preferenze personali. Dietro di lui il deserto, con il capogruppo attuale, Osvaldo Napoli, che ormai viaggia per conto suo e i parlamentari in carica in attesa del momento buono per levare le tende. Per non dire del governatore Alberto Cirio la cui partenza verso altri lidi è solo momentaneamente sospesa. “Significativo che il partito cittadino sia retto da un nostro dipendente”, maligna un deputato di lungo corso riferendosi a Marco Fontana che si è sobbarcato l’ingrato compito di guidare la misera falange azzurra verso l’appuntamento con le urne di primavera ed è dipendente del gruppo regionale.

A Vercelli Alberto Cortopassi, fino a luglio coordinatore provinciale azzurro, torna alle origini (fu a lungo missino) e poche settimane fa è approdato a Fratelli d’Italia portando con sé un manipolo di sindaci, con tanto di foto opportunity a suggellare l’entrata in famiglia. Padrino e madrina dell’operazione il deputato meloniano Andrea Delmastro e l’assessore regionale Elena Chiorino. Ad accogliere il drappello di primi cittadini il coordinatore piemontese Fabrizio Comba, da mesi impegnato in una estenuante campagna acquisti. Nomi molto noti (e alcuni assai apprrezzati) di amministratori, che pur espressi da liste civiche in passato hanno gravitato nell’orbita berlusconiana: Davide Gilardino (Ronsecco), Daniele Pane (Trino), Massimo Camandona (San Giacomo), Giovanni Mazzeri (Pertengo) e Raffaella Opezzo (Costazana):

Ma è a Moncalieri, principale centro dell'hinterland torinese, che avviene uno degli addii più rumorosi e testimonianza di come anche chi è stato fedele fin dall’inizio al Cav, oggi abbia capito che la strada di Forza Italia non solo continua ad essere sempre più in salita, ma risulti pure un vicolo cieco. “Gli attuali vertici regionali e provinciali di Forza Italia non esprimono più i valori per i quali aderii e poi ho speso la mia vita politica sia come amministratore locale, sia come dirigente regionale”, spiega Ugo Micheletti, per 33 anni in consiglio comunale a Moncalieri e artefice della nascita e crescita del partito azzurro nella quinta città del Piemonte. Le serate con l'ex premier alla discoteca Chez Nous sono un lontano ricordo, come i pullman di berluscones che organizzava per i comizi del Cav. Liquidato in nome del ricambio generazione ha assistito inerme pure al pasticciaccio brutto dell’ex capogruppo Stefano Zacà passato armi e bagli con la Lega con tanto di carte bollate al Tar. “Ho dato tanto a Forza Italia, senza mai chiedere nulla, avrei potuto chiedere posti, candidature per ruoli importanti, ma ho preferito sempre mettermi al servizio, portando i risultati per colleghi diventati deputati, senatori, eurodeputati e amministratori regionali”. Anche la sua un’uscita di fatto annunciata con la decisione di non candidarsi.

“I vertici hanno voluto rinnovare completamente il partito, emarginando me e oltre un centinaio di iscritti che in me e nell’amico Paolo Ferrero un punto di riferimento”, spiega indicando il frutto di quelle decisioni in un “risultato elettorale molto scarso, con l’esclusione dal consiglio comunale di Forza Italia per la prima volta nella storia di Moncalieri”. Per inciso, Moncalieri è la città del coordinatore regionale Paolo Zangrillo, sempre più a suo agio nelle vesti di becchino del partito. “Certamente non esco dalla politica attiva” annuncia l’ormai ex azzurro. “raddoppierò l’impegno e metterò la mia esperienza a favore delle realtà moncalieresi che hanno voglia di lavorare per un progetto nuovo di città, che sappia confrontarsi in modo critico, ma aperto con l’amministrazione Montagna e con le forze di opposizione che vorranno confrontarsi con me. I cittadini hanno sonoramente e definitivamente bocciato chi è lontano dalla gente, dalle associazioni e dai problemi che assillano le famiglie”. E a essere sempre più lontana dai radar della politica in Piemonte è proprio Forza Italia. O quel che ne resta.