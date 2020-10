Manifesti: "No Tav sia bandiera rivoluzione comunista"

"La Lotta No Tav è già una bandiera di riscossa popolare. Sta all'azione dei comunisti farne anche una bandiera della rivoluzione socialista che è possibile costruire e che può vincere nel nostro Paese". È quanto si legge in un lungo comunicato che, nella sostanza, si attribuisce la paternità dei volantini contro i giudici apparsi a Torino. Il testo è a firma del Comitato di Partito “Antonio Gramsci” del (nuovo) Pci. Il lungo comunicato comincia esprimendo "solidarietà a Dana Lauriola, Stefano Milanesi e a tutti i militanti No Tav colpiti dalla repressione". Poi, fra l'altro, sostiene che "la lotta No Tav in corso dalla fine degli anni Ottanta in Valle di Susa è una delle punte di avanguardia del movimento di resistenza delle masse popolari" e che, per questo motivo, deve essere appoggiata e rafforzata soprattutto nel momento in cui è colpita dalla "repressione" (con riferimento alle ultime ondate di provvedimenti giudiziari) di quella che è definita "la Repubblica Pontificia". A questo proposito occorre "combinare le azioni di resistenza e sabotaggio contro l'avanzamento del cantiere con lo sviluppo del movimento di lotta per le opere necessarie al territorio della Val Susa e al Paese nel suo insieme". C’è anche un appello a creare "comitati clandestini" del partito "in ogni azienda, scuola, università e zona di abitazione". L'obiettivo finale è formare un "Governo di Blocco popolare" che "dia forza di legge alle azioni di resistenza e di organizzazione della classe operaia e delle masse popolari".