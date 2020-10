Maltempo: Cirio, indispensabile commissario per traforo Tenda

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ritiene imprescindibile la nomina di un commissario per Il Tenda. Lo ha detto ai giornalisti, di ritorno da Roma, a margine della presentazione di 40 nuovi posti Covid all'ospedale Oftalmico di Torino. "Il Tenda - ha detto - e' il problema più delicato perché investe anche la Francia e la Liguria. Ho chiesto questa mattina al ministro dell'Interno la nomina di un commissario ad hoc. Lo avevo già fatto nelle scorse settimane quando avevo chiesto commissari per le opere più delicate del Piemonte, a maggior ragione oggi diventa imprescindibile, non possiamo attendere un minuto in più per la questione del Tenda, perché ha necessità di essere riaperto, di andare avanti con i lavori. C'è una situazione per cui bisogna che il Governo con un commissario con poteri speciali tratti insieme ai francesi e a noi presidenti di Regione la questione".