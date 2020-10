Iren: accordo con Liquigas per fornitura energia green

Tutti i siti italiani di Liquigas, società che opera nella distribuzione di Gpl e Gnl in Italia, saranno riforniti da energia green del Gruppo Iren. Lo prevede un accordo tra Liquigas e Iren. Tale accordo - sottolinea una nota - è perfettamente in linea con la strategia di sostenibilità di Liquigas che promuove nuovi modelli di sviluppo anche grazie alla collaborazione con player nazionali che condividono lo stesso pensiero e direzioni di crescita del business in chiave sostenibile. Da ottobre 2020 fino alla fine del 2021, circa 70 fra stabilimenti, depositi e altre utenze Liquigas saranno alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili: una fornitura che si stima superare i 3 milioni di kWh annuali. Liquigas rafforza così il proprio impegno per tutelare la salute dei cittadini favorendo una migliore qualità dell'aria respirata: saranno oltre 1.250 le tonnellate di CO2 equivalente che non verranno immesse nell'atmosfera. "Siamo convinti che per creare e diffondere nuovi modelli di sviluppo sia necessario valutare attentamente le nostre azioni, considerandone l'impatto sull'ambiente e le comunità", afferma Andrea Arzà, amministratore delegato di Liquigas. "Sono sempre di più le grandi aziende, come Liquigas, che hanno puntato sull'utilizzo e gli investimenti in energie rinnovabili. Questo comporta un immenso vantaggio in termini di riduzione dell'impatto ambientale delle nostre attività produttive ed e' anche il sintomo dell'attenzione sempre crescente di business tradizionali a rinnovarsi", commenta Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren Mercato, società del Gruppo Iren.