Torino: ok al progetto Argo, a gennaio le prime telecamere

Via libera al progetto definitivo di Argo, il piano di implementazione della videosorveglianza che dovrebbe vedere l'installazione a Torino delle prime nuove telecamere "a inizio gennaio". A riferirlo il comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon, nel corso della seduta congiunta fra la prima e la Commissione Legalità per discutere una mozione del capogruppo di Sicurezza e Legalità, Raffaele Petrarulo, che chiede il posizionamento immediato di telecamere e il potenziamento dell'illuminazione in alcuni punti 'caldi' del quartiere Barriera di Milano. "Ieri - ha spiegato Bezzon - la Giunta ha approvato il progetto definitivo di Argo. La tempistica, anche grazie ai tempi di gara accelerati con il Dl Semplificazione, potrebbe consentire di installare le prime telecamere abbastanza rapidamente ma non nell'immediato, si pensa i primi impianti a inizio gennaio, perché al di là del posizionamento va prima completata l'infrastruttura di trasmissione dei dati". Per Bezzon le zone segnalate dalla mozione sono condivisibili, così come per la presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno. "Sappiamo che le telecamere da sole non sono sufficienti a costruire la sicurezza di un territorio - ha detto -, è un tema multidisciplinare su cui lavorare tutti insieme, ma in alcune zone possono essere un deterrente e supportare il lavoro delle forze ordine".