Autonomia: Ravetti (Pd), tema non sia strumentalizzato

"Il tema dell'autonomia non deve prestarsi a strumentalizzazioni di nessun genere, ma deve essere un'autonomia differenziata solidale per le Regioni e dar vita a una nuova stagione che preveda il protagonismo dei Comuni che deve attuarsi attraverso il federalismo". A ribadire la posizione del Pd in merito, e il vicepresidente della Commissione Autonomia del Consiglio regionale del Piemonte Domenico Ravetti. "Gli Enti Locali sono importanti - sottolinea - e devono rappresentare la via maestra per il governo del Paese. La nostra idea di autonomia mette al centro del dibattito i Comuni e i nostri amministratori locali che sono gli enti e le persone più vicine ai cittadini e che ne possono raccogliere richieste, bisogni, esigenze".