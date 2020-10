Covid: Piemonte processa più tamponi, aperto nuovo laboratorio

Aumenta la capacità della Regione Piemonte di processare tamponi grazie al nuovo laboratorio regionale inaugurato questa mattina al Centro per le malattie autoimmuni e allergiche dell'Università del Piemonte orientale. ''Questo laboratorio - sottolinea il governatore, Alberto Cirio - sarà in grado di processare mille tamponi al giorno, elevando così la capacità regionale verso l'obiettivo di 13-15 mila che ci siamo posti. Se si pensa che quando è iniziata l'emergenza i laboratori regionali erano solo 2 e al massimo lavoravano 250 tamponi al giorno e che oggi sono una trentina, mi pare che abbiamo fatti grossi passi avanti''. Il nuovo laboratorio lavorerà in stretta sinergia con la Struttura di microbiologia e virologia dell'Aou di Novara, diretta da Stefano Andreoni. Per arrivare all'inaugurazione di oggi è stato fatto "un grandissimo lavoro", sottolinea l'assessore regionale Matteo Marnati, che ha la delega alla Ricerca Covid. "Qui sarà in funzione - aggiunge - un apparecchio realizzato apposta per noi''.