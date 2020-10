Cdp: finanziamento di 8 mln a Sparco garantito da Sace

Cassa Depositi e Prestiti ha supportato - attraverso un contratto di finanziamento da 8 milioni di euro con durata di 72 mesi assistito dalla Garanzia Italia di Sace, erogata digitalmente e in tempi brevi - i piani di sviluppo del Gruppo Sparco, player mondiale nella produzione e commercializzazione di equipaggiamento per il settore racing e partner tecnico dei più importanti team del motorsport mondiale (F1, Campionati Rally, Parigi-Dakar, Nascar e Indycar Series negli Stati Uniti,). Le risorse finanziarie saranno utilizzate per sostenere gli investimenti già avviati del Piano Industriale dell'azienda piemontese. Sparco, multinazionale con sede a Volpiano (Torino), nasce nel 1977 per rispondere alle esigenze di sicurezza del mondo delle competizioni automobilistiche, e vanta una forte tradizione nel settore racing, in particolare nell'abbigliamento ignifugo per i piloti e nei prodotti tecnici per l'equipaggiamento delle vetture da competizione. L'azienda da molti anni è entrata anche nel settore Automotive fornendo le principali case automobilistiche del settore luxury di sedili e componentistica in carbonio per l'equipaggiamento delle vetture. In anni più recenti è stata attivata la produzione e commercializzazione di scarpe e abbigliamento da lavoro e di prodotti destinati al settore E-sport. Dal 2009 Aldino Bellazzini e' presidente e principale azionista. Il Gruppo ha registrato un fatturato 2019 pari a 81 milioni di euro, opera con 875 dipendenti in 8 stabilimenti in Italia e all'estero e distribuisce oltre 8.000 prodotti in 100 paesi. I ricavi sono conseguiti per il 34% in Italia, il 36% in Europa e il 30% nel resto del mondo.