Covid: Appendino ad inaugurazione, "mettete tutti mascherina

"Da oggi vanno utilizzate le mascherine nei luoghi chiusi anche se si rispetta la distanza di un metro. Dobbiamo imparare tutti a farlo". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, nel corso della conferenza di apertura di Terra Madre-Salone del Gusto, dal palco delle OGR, ha evidenziato le nuove regole anti-Covid, riprendendo bonariamente gli altri ospiti. A chi le ha fatto notare che avrebbe potuto abbassare la mascherina per intervenire, Appendino ha risposto: "Da oggi no. Con il nuovo Dpcm non si può togliere. Abbiamo qui tutti l'occasione per imparare le nuove regole". Tutti gli altri ospiti sul palco, hanno quindi alzato la mascherina su naso e bocca. "Dobbiamo tutti imparare a utilizzare i dispositivi di protezione - ha sottolineato Appendino - le nuove norme impongono l'uso della mascherina nei luoghi chiusi anche se si rispetta il metro di distanza".