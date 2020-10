Covid: Piemonte, 1103 posti terapia intensiva e sub-intensiva

In Piemonte è al momento la quinta regione italiana per numeri di tamponi effettuati, 763.688 alla data di ieri, con 297 pazienti ricoverati in ospedale con sintomi del Covid, 15 in terapia intensiva, 3724 attualmente positivi. La capacità dei reparti per i casi più gravi è di 586 letti in terapia intensiva, 517 in sub-intensiva. Proprio ieri è stato inaugurato a Torino un nuovo reparto per degenti Covid, realizzato nell'ex Ospedale Oftalmico, che sostituisce l'ospedale provvisorio creato nel pieno dell'emergenza della scorsa primavera alle Ogr (le ex Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie): i posti sono al momento 40, ma a novembre dovrebbero essere raddoppiati, con 15 letti di terapia sub-intensiva. Negli ultimi giorni il numero dei tamponi processati è arrivato a 7-8000, ma il potenziale - ha annunciato l'assessore regionale all'Innovazione e ala Ricerca, Matteo Marnati, può crescere fino a 15 mila al giorno. Dal 28 settembre al 4 ottobre in Piemonte sono stati effettuati 36.195 tamponi. Il numero dei laboratori è passato dai 2 di inizio pandemia a 28: tra questi i laboratori speciali creati a La Loggia (Torino) e Novara che consentono l'utilizzo di qualsiasi tipo di reagenti. Nel frattempo, è partita la campagna di vaccinazione anti-influenzale: la Piemonte ne ha chiesto 1 milione e 100 mila dosi, +54% rispetto all'anno scorso. La prima tranche, di 400 mila dosi, sarà disponibile il 26 ottobre, le successive il 2, 9 e 16 novembre. L'1,5% dei vaccini è destinato alle farmacie.