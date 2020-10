Coronavirus: Piemonte 336 contagi, dato più alto da maggio

Continua a crescere la curva dei contagi in Piemonte: oggi sono 336, contro i 287 di ieri, il valore più alto dall'inizio di maggio. I casi asintomatici sono 219, sul totale 18 sono relativi alle rsa, 53 ad ambiti scolastici. Oggi il bollettino dell'Unità di crisi della Regione non riporta decessi, cresce il numero dei ricoverati, +1 in terapia intensiva, +14 negli altri reparti. I nuovi guariti sono 68. sale anche il numero dei pazienti "in via di guarigione", +494. Le persone in isolamento domiciliare sono 3652. I tamponi diagnostici finora processati sono 771.156 (rispetto a ieri +7568) di cui 421.997 risultati negativi.