Sparkle (Tim): partnership con la torinese TOP-IX

Sparkle (gruppo Tim) annuncia la collaborazione con TOP-IX (Torino Piemonte Internet eXchange), infrastruttura di interconnessione IP neutrale e senza fini di lucro, per lo scambio di traffico Internet nel Nord Ovest Italia. Con questo accordo, si legge in una nota, le 120 reti già connesse nell'Internet Exchange torinese beneficeranno della connettività globale offerta dalla rete Sparkle grazie al servizio di transito IP Seabone e alle soluzioni di trasporto City2City. Inoltre, con il servizio Virtual Network Access Point (Virtual NAP), Sparkle può offrire ad altri ISP, content provider e operatori di rete nazionali e internazionali l'opportunità di accedere alla comunità di peering di TOP-IX senza dover implementare e gestire infrastrutture proprietarie né sostenere costi di colocation. TOP-IX si aggiunge agli undici punti di scambio europei già interconnessi alla rete di Sparkle - e situati ad Amsterdam, Francoforte, Londra, Madrid, Milano, Palermo, Parigi, Marsiglia, Roma e Sofia - ampliando la copertura del servizio Virtual NAP in Europa.