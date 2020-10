Forza Italia: coordinatore giovani Torino lascia, distruggono partito

il coordinatore del Giovani di Forza Italia della Città Metropolitana di Torino, Tommaso Varaldo, lascia l'incarico. "Con me - annuncia Varaldo, che è anche consigliere comunale a Chieri - si 'autosospendono' 100 iscritti tra giovani e militanti. Purtroppo la Forza Italia degli ultimi tempi, e in particolare nel mio Piemonte, non è più la Forza Italia per cui tutti noi in questi anni ci siamo battuti. La tragica realtà è che l'attuale dirigenza piemontese non sta solo distruggendo ma in moltissimi territori ha già distrutto il nostro partito, cancellando ogni criterio di meritocrazia, dialogo e condivisione". "Nell'ultimo anno nella nostra regione - prosegue Varaldo - vi è stata un'emorragia continua di donne e uomini che con il loro lavoro ed impegno avevano reso Forza Italia un presidio sui territori, riconosciuto ed appetibile elettoralmente. Nel silenzio di troppi, moltissimi validi amici di viaggio hanno lasciato Forza Italia. Lascio ogni incarico perché non voglio essere in alcun modo complice di queste scelte. Ci 'autosospendiamo' per lanciare un messaggio chiaro: non lasciamo il partito, ma ogni incarico e partecipazione alla azioni dell'attuale dirigenza, per batterci ancora dall'interno e per continuare a dire che, se si va avanti così, la triste fine annunciata diventerà presto realtà. Perche' in tanti lasciano Forza Italia? Importante sarà rispondersi con sincerità. Sempre - conclude Varaldo - che a qualche dirigente interessi domandarselo e soprattutto cercare una risposta".