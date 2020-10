Tav: presidio No Tav a Torino, tutti in mascherina

Alcuni attivisti No Tav si sono raccolti a Torino in corso Novara, nelle vicinanze del tribunale di sorveglianza, per un presidio di protesta contro quella che viene definita "repressione poliziesca e giudiziaria" nei confronti degli attivisti. Tutti i partecipanti hanno indossato la mascherina. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine. "Sono più di noi - ha detto una speaker al megafono - e questo da' la misura di cosa significa essere No Tav in questo momento. Ci sono centinaia e centinaia di divise mobilitate, e ci sono tentativi di accomunare il dissenso al terrorismo. Basta che compaia un volantino qualsiasi e subito Askatasuna (centro sociale vicino al movimento - ndr) diventa responsabile anche se non lo è".