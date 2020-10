Maltempo: Borrelli incontra Cirio e sindaci ad Alba

Il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sarà oggi pomeriggio ad Alba per ritirare un riconoscimento da parte della Fondazione Bottari-Lattes". Approfittando di questo impegno, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi hanno organizzato "un momento di confronto con tutti i Sindaci dei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 2 e 3 ottobre". L'incontro è in programma alle ore 15, presso il PalaTanaro di via Tanaro.