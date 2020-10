Trasporti: Gtt, gara bus elettrici non è annullata

"Al massimo entro la fine di ottobre si avranno gli esiti definitivi delle verifiche legali sul secondo classificato e, se tutto è a posto, si potrà partire con la procedura per la firma del contratto. Sono tempi che consentono di rispettare le indicazioni relative all'arrivo dei mezzi nella primavera 2021". Ad affermarlo una nota di Gtt in merito all'esclusione di uno dei concorrenti della gara per l'acquisto di 100 bus elettrici "che è risultato non avere requisiti necessari dopo l'aggiudicazione provvisoria". L'azienda di trasporto pubblico torinese rileva che ciò "non significa affatto che gli autobus elettrici non possano circolare la prossima primavera a Torino. La gara non è stata né cancellata, né annullata", evidenzia Gtt che ha anche segnalato alla magistratura il fatto che "il concorrente escluso che non ha dichiarato quanto dovuto. Rimane l'incognita dei ricorsi - prosegue la nota - che prima non era affatto assente in quanto già oggi i concorrenti avevano avanzato richieste al Tar e si tratta di condizioni non diverse da quelle di altre gare. La rivoluzione green di Gtt - conclude l'azienda - è cominciata con l'acquisto dei primi bus elettrici, sta proseguendo con l'arrivo dei nuovi tram e avrà un ulteriore momento importante con i primi 100 bus elettrici. Forse prima di quanto ci si potrebbe aspettare".