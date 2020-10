Conavirus: Piemonte; +499 contagi e 2 morti, record tamponi

Sfiora i 500 casi oggi l'incremento dei contagi da Coronavirus in Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi ne riporta 499, dei quali 334 asintomatici; sul totale 43 sono relativi a rsa e 81 in ambito scolastico. Due decessi, di cui uno si è verificato oggi. Ma c'è stato il numero finora più alto di tamponi processati, +8588 rispetto a ieri, e nei reparti di terapia intensiva non sono arrivati altri pazienti. Il totale piemontese resta di 22; in aumento di 9 unità i ricoverati negli altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare sono 4365. I tamponi diagnostici finora processati sono 786.555 di cui 429.303 risultati negativi. I guariti sono 65, in totale da inizio pandemia 28.683; le persone "in via di guarigione" 496.