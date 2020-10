Fratelli gambizzati davanti pizzeria, sfondata vetrina locale

Ignoti hanno sfondato con un posacenere di cemento la vetrata d'ingresso della pizzeria "7 Rosso" di via Buffa, a Castellamonte. Mercoledì sera di fronte allo stesso locale il titolare e il fratello sono stati feriti a colpi di pistola da un 26enne di San Giorgio Canavese poi arrestato dai carabinieri della compagnia di Ivrea. Non ci sono dubbi, secondo gli investigatori, sul fatto che i due episodi siano collegati. La pizzeria, dopo la sparatoria di mercoledì, è stata posta sotto sequestro. Questo non ha impedito a ignoti, ieri sera, di lanciare contro la vetrata il pesante blocco di cemento, che ha danneggiato l'ingresso. I carabinieri hanno disposto l'intensificazione dei controlli con l'ausilio della squadra d'intervento operativo del primo reggimento Piemonte, composta da cinque militari a supporto della locale stazione di Castellamonte.