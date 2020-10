Turismo: Ascom e Regione, progettiamo insieme rilancio

Istituzioni e imprese vogliono progettare insieme il turismo del futuro, settore strategico per il Piemonte. È questa l'indicazione che arriva dal convegno organizzato dall'Ascom Confcommercio, presente l'assessora regionale al Turismo, Vittoria Poggio. "È fondamentale spendere bene questo periodo di attesa, impegnandoci a lavorare per il rilancio del turismo piemontese, per farlo trovare pronto quando sarà superata l'emergenza sanitaria. Non dobbiamo perdere tempo prezioso", ha detto la presidente Ascom, Maria Luisa Coppa. "Bisogna definire una strategia di sviluppo che superi una visione a breve termine e si caratterizzi per scelte qualificanti in discontinuità rispetto al passato. Abbiamo apprezzato gli interventi emergenziali della Regione, a partire dal bonus turismo, cultura, ma occorre guardare oltre la crisi per progettare adesso il turismo del futuro". "La Regione Piemonte intende affiancare allo sforzo dei mesi passati, dedicati prevalentemente alla fase emergenziale, altrettanto impegno nella messa a punto di interventi correttivi mirati su una serie di aspetti: dalla governance del sistema, valorizzando un approccio basato sull'apporto delle imprese e dei territori, all'integrazione con le altre politiche regionali, a partire dalla cultura, da un'efficace mix dei diversi canali di comunicazione alla crescita professionale dell'intero comparto. È un percorso complesso e che richiederà l'impegno di tutti noi e che dovrà trovare una sintesi in un vero e proprio Piano Strategico Regionale del Turismo", ha affermato Poggio.