Torino: 135 richieste a sportello ascolto psicologico Città

Dalla sua attivazione, nel maggio 2019, sono 135 i dipendenti del Comune di Torino che si sono rivolti allo Spazio d'ascolto, lo sportello di sostegno psicologico che dal mese di aprile di quest'anno ha ampliato il suo lavoro come 'Sportello psicologico misure a sostegno dei dipendenti al tempo del Coronavirus'. I dati sono stati illustrati in Consiglio comunale, in risposta a una interpellanza della consigliera Deborah Montalbano (DemA), dall'assessore al Personale Sergio Rolando che ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione di "prorogare il progetto, in scadenza al 31 dicembre, almeno a tutto il 2021". Allo sportello, per il quale sono al momento tre gli psicologi a disposizione e che dal 6 aprile e' stato riconvertito in modalità a distanza, quest'anno si sono rivolte 70 persone, "13 delle quali in lista d'attesa pre-pandemia e 57 in lista emergenza Covid" ,ha spiegato l'assessore precisando che i disagi maggiormente lamentati sono di tipo personale e familiare (36%) personale e familiare legati al Covid (27,7%), disagio legato al lavoro (13,8%) e difficoltà lavorative peggiorate in seguito alla riorganizzazione per Covid (22%).