Torna a Torino ContemporaryArt, mese arti contemporanee

"Ritorna anche quest'anno ContemporaryArt Torino+Piemonte - Speciale Autunno, il mese delle arti contemporanee giunto alla tredicesima edizione". Ad annunciarlo l'assessora comunale alla Cultura Francesca Leon, che conferma "con la Regione Piemonte e la Fondazione Crt per l'Arte Contemporanea l'impegno della Città per la realizzazione della campagna di comunicazione che riunisce l'insieme delle iniziative che compongono il programma che sarà presentato ufficialmente il 27 ottobre". "Quello dell'arte contemporanea - afferma Leon - sarà un mese caratterizzato da importanti eventi, mostre, fiere, spettacoli, concerti, workshop, luci d'artista e tutti gli appuntamenti saranno realizzati compatibilmente con l'emergenza in atto".