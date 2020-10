Disagi traffico e rifiuti, Citta' metropolitana convoca Amazon

Camion parcheggiati lungo la provinciale 90 a Rondissone e rifiuti lasciati per strada in corrispondenza del polo logistico Amazon. La Città metropolitana di Torino convocherà l'azienda per trovare una soluzione. "Le nostre lettere non hanno sortito alcun effetto - dice Marco Marocco, vicesindaco metropolitano - abbiamo ricevuto lamentele dai Comuni coinvolti, Rondissone e Torrazza, dal Consorzio irriguo di Chivasso, dai carabinieri. Prima dell'apertura del polo logistico non c'erano mai state segnalazioni di questo tipo". L'ente convocherà Amazon per un confronto diretto: "Siamo stati molto felici di accogliere sul territorio una così importante realtà produttiva, ma occorre collaborazione per non creare situazioni di disagio al traffico ed evitare il sorgere di discariche abusive".