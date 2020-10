Def: Maccanti (Lega) "inutilizzati 1,3mld, a rischio opere"

"Il Governo non è stato capace di utilizzare quasi 1,3 miliardi di euro già assegnati al Mit per infrastrutture, sicurezza stradale e trasporto pubblico locale. Mentre aspettiamo come manna dal cielo i soldi del recovery fund, Pd e M5s dimostrano di non saper spendere nemmeno i fondi già a disposizione". Lo dichiara il deputato Lega Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti, in merito ai dati emersi dalla relazione sulla Nadef illustrata oggi. "Oggi abbiamo appreso in Commissione Trasporti che si rischia, ad esempio, di perdere definitivamente 346 milioni di euro per la Torino-Lione, 18,3 milioni per la stazione ferroviaria di Torino-Rebaudengo, 175 milioni per il rinnovo dei mezzi del tpl, 64 milioni per la sicurezza stradale, oltre al mancato utilizzo di 107 milioni per metropolitane e trasporto pubblico locale e regionale - aggiunge Maccanti -. E' assurdo poi che, a fronte dei tanti problemi della rete ferroviaria, 90 milioni destinati alla messa in sicurezza stiano per andare in perenzione. Questa situazione è inaccettabile, il Governo venga in Commissione a dare spiegazioni".