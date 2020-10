Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti

A Torino oggi, mercoledì 14 ottobre, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1501m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una nuova area di bassa pressione si approfondisce sul Ligure. Il tempo peggiora fin dal mattino con piogge e anche locali rovesci sulla Liguria, specie centro-orientale. Deboli precipitazioni anche su Piemonte orientale e VDA, con neve sulle Alpi dai 1300-1500m. Clima freddo, massime non oltre i 10-12°C in pianura. Venti moderati/tesi sul Ligure, in prevalenza settentrionali. Mar ligure mosso.