Abbigliamento contraffatto, sequestro in mercato Torino

Scoperta una vendita abusiva di abbigliamento contraffatto nel mercato 'Foroni' di piazzetta Cerignola, a Torino. La polizia municipale ha rinvenuto 39 capi di abbigliamento con marchi contraffatti. I vestiti erano in vendita su due banchi, gestiti da un commerciante di origine macedone che da qualche tempo era monitorato dagli agenti. La maggior parte della merce contraffatta era nascosta all'interno di scatoloni sotto i banchi. Durante la perquisizione dell'appartamento dell'uomo i civich hanno scoperto una borsa di plastica nascosta in un cassetto della camera da letto contenente ben 5.420 marchi, tra i quali Adidas, Nike, Puma, Gucci e Supreme, da applicare sui vestiti, oltre a 40 confezioni di profumi riportanti marchi di prestigiose griffe. L'uomo è stato denunciato per contraffazione e la merce rinvenuta e' stata sequestrata.