Trasporti: dal 2021 niente più treni sulla Rivarolo-Pont

Dal primo gennaio la linea ferroviaria Rivarolo-Pont Canavese sarà gestita con autobus. È quanto emerso questa mattina durante la commissione Trasporti del Consiglio regionale. Il passaggio della Canavesana da Gtt a Trenitalia comporta lo stop ai treni sulla tratta non elettrificata, in attesa dei lavori di ammodernamento che dovrebbero iniziare nel corso del 2021. "L'opera non è stata accantonata - assicura il consigliere regionale della Lega, Mauro Fava - anzi, la progettazione procede secondo le previsioni. Il finanziamento per i lavori veri e propri di elettrificazione dovrebbe essere in arrivo dal Ministero dei trasporti".