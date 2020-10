Torino: Lo Russo verso candidatura primarie, domani conferenza

A poche ore dalla riunione di coalizione del centrosinistra prevista per questa sera per definire il regolamento della primarie Stefano Lo Russo, capogruppo Pd al Comune di Torino, annuncia una sua conferenza stampa per domani mattina. Lo Russo fornirà ai giornalisti "comunicazioni sulle proprie decisioni relativamente al tema delle candidature a sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative di Torino". L'annuncio fa pensare a una disponibilità di Lo Russo a scendere in campo, ipotesi già circolata negli ultimi giorni. Lo Russo sarebbe il quarto candidato alle primarie. Hanno già dato la propria disponibilità l'ex assessore Pd Enzo Lavolta, il presidente dei Radicali Italiani Igor Boni e il civico Luca Jahier.