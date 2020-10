Covid: M5s, perché Piemonte è regione con meno tamponi?

"Annunci trionfali, selfie e pollici alzati. 'Il Piemonte sarà la prima regione italiana a processare 10 mila tamponi al giorno' dichiarava tronfio l'assessore Marnati in compagnia del presidente Cirio ad aprile. La seconda ondata è in corso ed il Piemonte continua ad essere fanalino di coda per quanto riguarda i tamponi: siamo la Regione del nord Italia che ne processa di meno. Si sono riscontrati dei problemi? Perché questo gap così rilevante tra i tamponi realizzati in Piemonte e le altre regioni? Rispondono al vero le dichiarazioni del virologo Di Perri, direttore della struttura malattie infettive all'Amedeo di Savoia di Torino, secondo cui il numero limitato di tamponi dipenderebbe da non meglio precisati "problemi di forniture"? A queste domande la Giunta regionale e l'assessore Icardi (non pervenuto da giorni né in Consiglio regionale e nemmeno in Commissione sanità) devono risposte chiare". È quanto dichiarano Sean Sacco e Francesca Frediani, consiglieri regionali M5s in Piemonte.