Meteo: nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata

A Torino oggi, venerdì 16 ottobre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1998m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: il mattino residue piogge su Cuneese e Spezzino e neve su Alpi Marittime oltre 1400-1500 m; nuvolosità irregolare altrove con tendenza a spazi soleggiati sempre più ampi nel corso della giornata, in particolare su VDA e pianure piemontesi. Addensamenti nuvolosi tenderanno ad attardarsi a ridosso dei rilievi nonché ponente e levante ligure. Temperature massime in aumento. Venti moderati di tramontana su genovese e savonese, altrove deboli variabili. Mare Ligure da poco mosso a mosso.