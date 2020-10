Auto: Fca, a settembre +11,8% in Europa

Fiat Chrysler Automobiles a settembre in Europa immatricola 77.800 vetture, pari a una crescita dell'11,8% migliorando la quota che raggiunge il 6% rispetto al 5,4% dell'anno scorso. Per quanto riguarda i singoli marchi, Jeep immatricola quasi 14.800 vetture, per una crescita del 24,7%, e raggiunge una quota dell'1,1%, +0,2 punti percentuali rispetto a settembre 2019. Lancia con poco meno di 4.700 registrazioni, registra un aumento delle vendite del 12,4%, con quota allo 0,4%, +0,1 punti percentuali. Fiat nel mese registra quasi 53.900 vetture (+10%) e ottiene una quota del 4,1%, +0,3 punti percentuali. Sostanzialmente stabile Alfa Romeo, con oltre 4.100 immatricolazioni e quota allo 0,3%. Oltre alla crescita ottenuta in Italia, dove Fiat Chrysler Automobiles incrementa i volumi del 17,5%, altrettanto positivi sono i risultati ottenuti in Germania e in Spagna, dove, rispettivamente, Fca migliora le vendite del 23,5% e del 5,7%. Nel progressivo, da gennaio a settembre Fiat Chrysler Automobiles immatricola 490.200 vetture ottenendo una quota del 5,7%. Fiat immatricola 348.500 auto, per una quota del 4,1%, Jeep 84.750 (1%), Alfa Romeo 24.500 (0,3%) e Lancia poco più di 29.400 (0,3%).