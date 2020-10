Covid: Scuola sicura, no misure drastiche

“A mio avviso oggi la scuola è uno dei luoghi più sicuri perché vigono prescrizioni così rigide che pongono i frequentatori, studenti, docenti e personale, al sicuro” dice Antonio Rinaudo, commissario coordinatore dell’Area Scuola dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte. “Dal 20 settembre a ieri – spiega presentando le nuove linee guida per la gestione dei casi Covid a scuola – abbiamo avuto 650 studenti positivi a fronte di 8.152 tamponi fatti. Significa circa l’8%, un dato che non è tale da giustificare al momento misure drastiche”. “Sul totale dei positivi in Piemonte – ha aggiunto Rinaudo – dal 14 settembre all’11 ottobre i contagiati sotto i 24 anni sono stati il 27% mentre gli over 65 il 18%, un dato dunque che si è invertito rispetto al periodo precedente e che ha rilevanza per quel che riguarda i ricoveri". Suddivisi per fasce d’età, sul totale dei contagiati in Piemonte in questo lasso di tempo le percentuali sono il 2,3% per la fascia 0-2 anni, il 2% per i 3-5 anni, 4,7% per la 6-10 anni, il 3,7% dagli 11 ai 13 anni e del 7,7% fra i 14 e i 18 anni. Quanto ai test rapidi per le scuole, Rinaudo ha sottolineato che dovrebbero essere disponibili a giorni, forse la prossima settimana.