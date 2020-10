Coronavirus, 821 nuovi contagi in Piemonte

Sono 821 (di cui 487 asintomatici) i nuovi contagi in Piemonte dove il totale dei positivi sale a 41.895. I ricoverati in terapia intensiva sono 41 (+3 rispetto a ieri), quelli più lievi salgono a 658 (+63 rispetto a ieri). Quattro le vittime e 7.357 le persone in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati 9.707 i tamponi diagnostici effettuati.