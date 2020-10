Piemonte: prevenzione rischio idrogeologico, via a interventi

Nell'ambito delle attività di prevenzione del rischio idrogeologico in Piemonte saranno realizzati 8 interventi di manutenzione delle sponde dei fiumi e di messa in sicurezza del territorio grazie a un milione e 395mila euro di fondi ministeriali, ora resi disponibili per la stipula delle convenzioni tra Regione Piemonte e Comuni interessati e tra Regione e AIPo. Le opere riguardano, in diverse zone, la manutenzione dei torrenti Belbo, Orba e Scrivia, dei fiumi Tanaro, Bormida e Sesia e quella della rete paramassi in alcune aree dell'alessandrino e dell'astigiano. "Abbiamo lavorato affinché questo stralcio avvenisse rapidamente - sottolinea l'assessore alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte Marco Gabusi - e altrettanto celermente mettiamo gli Enti locali nelle condizioni di realizzare i lavori grazie alle convenzioni approvate oggi e da firmare nei prossimi giorni al fine di avviare l'iter di progettazione e realizzazione. Si parla molto della mancanza di manutenzione degli argini dei fiumi e del territorio come elemento responsabile di molte distruzioni legate alle alluvioni, tema verso cui la Regione è particolarmente sensibile e questo atto dimostra che l'attenzione è alta e la volontà di agire è forte. Bisogna lavorare sulla prevenzione e questo è un atto concreto per interventi attesi anche da molti anni", conclude Gabusi.