Gavio vince gare per Torino-Piacenza e altre concessioni

Astm (Gruppo Gavio) rende noto di avere vinto le gare per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali A21 Torino-Piacenza, A5 Torino-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià e il Sistema autostradale Tangenziale Torinese e delle tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca e A15 diramazione per la Spezia e A10 Savona-Ventimiglia (confine francese). I presidenti delle due Commissioni di gara hanno comunicato “di aver concluso le verifiche delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti e, sulla base delle graduatorie stilate, hanno ritenuto le offerte presentate dalle società del Gruppo Astm le migliori per entrambe le gare, avendo ottenuto i punteggi più alti sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che economica". Dunque e' stata proposta la loro aggiudicazione al GruppoAstm.