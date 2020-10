Icardi: polemica strumentale sul mio viaggio di nozze

L'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, è al centro delle polemiche in questi giorni per il suo viaggio di nozze, secondo molti, "inopportuno in un momento simile". "Trovo tutto molto strumentale e di cattivo gusto. Sarei davvero preoccupato se un viaggio di nozze di 5 giorni, non uno di più, possa mettere in crisi l'intero sistema sanitario piemontese", afferma all'Adnkronos Icardi. "Ho continuato costantemente a lavorare smart working, partecipando coi i miei dirigenti alla Giunta, a riunioni anche a livello nazionale per il covid, all'attività di contact tracing. Sono sempre stato sul pezzo. Una polemica davvero basata sul nulla", conclude l'assessore alla Sanità del Piemonte.