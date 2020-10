Alessandria in lutto, morta la moglie di Aldo Paglieri

Lutto ad Alessandria per la morte di Nadia Cassano, 82 anni, moglie di Aldo Paglieri, dell'omonima azienda da fine Ottocento tra i marchi del made in Italy nella cura della persona e della casa, e madre di Lodovico e Barbara. Apprezzata in città, e non solo, per l'impegno nel volontariato e nel sociale, i funerali si svolgeranno martedì alle 15.30 nella Cattedrale di Alessandria.